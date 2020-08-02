اتحاد الكرة يحتفل بعيد ميلاد حسن حمدى رئيس النادى الأهلى الأسبق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر حسابه على تويتر، بعيد ميلاد حسن حمدى، رئيس النادى الأهلي الأسبق، الـ 71 الموافق اليوم، 2 أغسطس.

ونشر الاتحاد المصرى لكرة القدم صورة قديمة لـ حسن حمدى، رئيس النادى الأهلى الأسبق، قائلاً:" في مثل هذا اليوم ولد حسن حمدي مدافع الأهلي ورئيسه الأسبق الذي لعب للمنتخب الوطني في الفترة من 1969 و حتى 1978 وشارك معه فى كأس الأمم الأفريقية 1976".



الاتحاد المصرى لكرة القدم عبر تويتر

يشار إلى أن حسن حمدى، رئيس النادى الأهلي الأسبق، يحتفل اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ "71"، والذى تتلمذ على يد المايسترو "صالح سليم" لاعباً ومدرباً للكرة، ثم عضواً بمجلس الإدارة وأميناً للصندوق ووكيلاً حتى أصبح رئيساً للنادى الأهلى ليصبح أسطورة حقيقة ورمزاً لا ينسى فى تاريخ القلعة الحمراء.

ولد “محمد محمود حمدى إسماعيل” يوم 2 أغسطس 1949، حصل على بكالوريوس تجارة عام 1973، هو يُعد أحد أبناء ونجوم اللعبة فى النادى الأهلى، حيث انضم لفريق الناشئين تحت 14 سنة عام 1962، ثم تدرج كلاعب دولى حتى التحق بصفوف الفريق الأول، وفى موسم 71/1972 لعب مباراته الأولى أمام دمياط والتى انتهت بفوز الأهلى 5/2.

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شارك “حسن حمدى” مع الفريق الأول فى بطولة الدورى طوال 6 مواسم لعب خلالها 107 مباريات فى المواسم 71/72 و72/73 و73/74 و74/75 و75/76 و76/1977، وإن كانت الثلاث مواسم الأخيرة هى الأبرز فى حياة حسن حمدى اللاعب وشهدت انطلاقته الحقيقية مع المدير الفنى المجرى “هيديكوتى”، حيث فاز الأهلى بالبطولة فى المواسم الثلاثة بجدارة.

ونجح باقتدار فى قيادة سفينة الأهلى للعديد من البطولات، حيث حقق الفريق معه الفوز بدرع الدورى 7 مرات، وكأس مصر 4 مرات، كما حقق معه الفريق لقبه الإفريقى الأول بالفوز بكأس الأندية أبطال الدورى عام 1982، ثم ثلاث بطولات أفريقية متتالية وأبطال الكئوس ثلاث مرات والسوبر المصرى 6 مرات، وشارك الأهلى تحت قيادته فى 4 بطولات لكأس العالم للأندية.