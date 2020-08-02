شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحيى ذكرى ميلاد إبراهيم يوسف نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحييت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة تاريخ ميلاد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق إبراهيم يوسف، الذى ولد فى مثل هذا اليوم 2 أغسطس 1959، ونال لقب أفضل "ليبرو" فى كأس الأمم الأفريقية 1984، وثانى أفضل لاعب فى أفريقيا 1984 وثالث أفضل لاعب فى 1985 من مجلة فرانس فوتبول.

واختير إبراهيم يوسف ضمن منتخب القرن العشرين لقارة أفريقيا، وشارك مع المنتخب فى أولمبياد لوس أنجلوس 84، والعضو الأسبق لمجلس إدارة اتحاد الكرة ونادى الزمالك، والذى توفى فى 11 يوليو 2013 .

فاز إبراهيم يوسف بالعديد من الألقاب مع نادى الزمالك، حيث تُوج بلقب الدورى ثلاث مرات أعوام 1983 و1984 و1988، كما فاز بلقب كأس مصر عامى 1979 و1988 وفاز بلقب دورى أبطال أفريقيا "النسخة القديمة" مرتين عامى 1984 و1986، وكأس الأفروآسيوية مرة واحدة عام 1988.

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أما على الصعيد الدولى فقد فاز إبراهيم يوسف بكأس الأمم الأفريقية مع المنتخب الوطنى تحت قيادة الكابتن محمود الجوهرى عام 1986، وفاز بالميدالية البرونزية فى دورة حوض النيل عام 1983.

وعن الألقاب الفردية فقد فاز الغزال بلقب أفضل ليبرو فى كأس الأمم الأفريقية عام 1984، وفاز بلقب أفضل لاعب مصرى أكثر من مرة، وفز بلقب ثانى أفضل لاعب أفريقى تبعا لتصنيف مجلة فرانس فوتبول عام 1984 وفاز بلقب ثالث أفضل لاعب تبعا لنفس المجلة عام 1985.

وكان الغزال عضو فى جهاز الشرطة وتدرج فى الرتب حتى وصل إلى رتبة اللواء، بالإضافة إلى أنه درب فريق نادى الزمالك تحت سن 17 سنة .

فى أول أيام شهر رمضان الكريم بعد تناول الإفطار مع أسرته، ذهب إلى المسجد من أجل صلاة العشاء والتراويح وعاد ليجلس مع أسرته ولكن اشتد عليه التعب، ليصاب بأزمة قلبية، وهى الأخيرة التى تعرض لها، حيث وافته المنية ورحل عن دنيانا.