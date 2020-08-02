شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء الغباشى لاعبة طائرة الأهلى تحتفل بعقد قرانها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت دعاء الغباشى، لاعبة الكرة الطائرة الشاطئية بالنادى الأهلى، بعقد قرانها على كريم مجدى مدرب اللعبة فى القلعة الحمراء، وذلك فى جو عائلى اقتصر على أسرة العروسين فقط، ونشرت اللاعبة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورا من عقد القران وعلقت قائلة، "اللهم بارك لنا وبارك علينا العيد بقى عيدين"، لينشر العريس أيضا، "أحلى ليالى العمر الليلة ديه.. حببتى ونور عنيه بين اديه.. ربنا يخليكى ليا يا دودو.. وإن شاء الله كل الأيام الجية فرحة وسعادة".

وكانت الأيام الماضية قد شهدت احتفال أكثر من لاعبة بخطوبتها مثل جيانا فاروق بطلة الكاراتيه، وثريا محمد لاعبة كرة السلة بالأهلى أيضا.

وظهرت دعاء الغباشى، بطل منتخب الطائرة الشاطئية والحاصلة على ذهبية دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت مؤخرا بالمغرب، فى المناهج الدراسية، حيث أدرجت وزارة التعليم فقرة فى كتاب اللغة الإنجليزية للصف الأول الإعدادى تتحدث عن دعاء الغباشى، وصفاتها من حيث الطول والمستوى الرياضى، وجاء نصها كالتالى: "لاعبتى المفضلة النجمة دعاء الغباشى، لاعبة منتخب الطائرة، إنها طويلة جدا، حيث يبلغ طولها 180 سم، قوية، وسريعة، وتستطيع القفز لأعلى، ودودة، وتتميز بالابتسامة الكبيرة".

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من جانبها عبرت دعاء الغباشى بطلة منتخب الطائرة الشاطئية عن سعادتها بعد ظهورها فى المناهج الدراسية، مؤكدة أن تلك الخطورة تمنحها دافعاً لتطوير مستواها ومضاعفة الجهد للتتويج بمزيد من البطولات .



