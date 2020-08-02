تقارير: راكيتيتش يعود إلى إشبيلية مقابل 10 ملايين يورو

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
يستعد نادي برشلونة الإسباني لبيع لاعبه الكرواتي الدولي إيفان راكيتيتش إلى ناديه السابق أشبيلية الإسباني بمقابل منخفض نسبيا يبلغ عشرة ملايين يورو ، حسبما أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الأحد.
وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يرغب في بيع اللاعب هذا كما يحترم رغبة راكيتيتش الذي لم يكن أداؤه بالمستوى المطلوب والمتوقع خلال المواسم التي قضاها مع الفريق.
وتسمح هذه الصفقة ، التي ستخلص برشلونة من راتب راكيتيتش ، للفريق بإعادة تجديد الدماء بعد هذا الموسم الذي خرج فيه برشلونة صفر اليدين من البطولات المحلية.
ويمتد عقد لاعب الوسط راكيتيتش /32 عاما/ مع برشلونة حتى نهاية الموسم المقبل.
وإلى جانب جنسيته الكرواتية ، يستحوذ راكيتيتش على الجنسية السويسرية.
ولعب راكيتيتش في الماضي لفريق شالكه الألماني منذ 2007 وحتى رحيله إلى أشبيلية في 2011 ثم انتقل لبرشلونة في 2014 .
ولم يخف اللاعب رغبته في العودة لأشبيلية مع اقتراب مسيرته الكروية من خط النهاية حيث أكد اللاعب ذلك في أبريل الماضي.
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