إيموبيلي يحقق رقما تاريخيا في الدوري الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق الإيطالي تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو رقما تاريخيا في الدوري الإيطالي رغم الخسارة أمام نابولي بنتيجة (3-1)، بعدما أنهى الموسم متربعا على صدارة هدافي المسابقة المحلية برصيد 36 هدفا.

وواصل إيموبيلي تألقه خلال الموسم الجاري بعدما سجل هدف فريقه الوحيد في مواجهة نابولي، بالمباراة التي أقيمت أمس السبت ضمن الجولة الـ38 والأخيرة للدوري الإيطالي الذي حققه يوفنتوس.

ونجح إيموبيلي بهدفه رقم 36 في معادلة الأرجنتيني جونزالو هيجواين، مهاجم نابولي السابق ويوفنتوس الحالي، الذي كان يحمل منفردًا الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة بموسم واحد في "سيريا آ".

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وكان هيجواين تمكن من تسجيل 36 هدفا في 35 مباراة مع نابولي في موسم 2015-2016، بينهم ثلاثة من ركلات جزاء، فيما سجل إيموبيلي أهدافه الـ36 في 37 مباراة، بينهم 14 من ركلات جزاء.

وتُوج إيموبيلي هدّافا للدوري الإيطالي هذا الموسم 2019-2020، بجانب الحذاء الذهبي الأوروبي بعد تجاوز البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، الذي أحرز 34 هدفًا في البوندسليجا.

وبات صاحب الـ30 عاما ثالث إيطالي يُتوج بالجائزة، بعد كل من فرانشيسكو توتي أسطورة روما في 2006-2007 برصيد 26 هدفا، ولوكا توني مع فيورنتينا في موسم 2005-2006 برصيد 31 هدفا.