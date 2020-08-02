بالأرقام.. هل يجيد أحمد الشيخ الدفاع بعد مفاجأة فايلر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاجأ أحمد الشيخ، جناح الأهلي، مدربه السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، بأدائه الجيد في مركز الوسط (8) على حد قول اللاعب.

وقال الشيخ إن فايلر تفاجأ بالمستوى الذي قدمه خلال تقسيمة تدريبية (تراي ماتش) فور العودة للتدريبات وتحديدا في منتصف يوليو الماضي، بعد توقف طويل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الشيخ خلال حديثه لبرنامج "البيت الكبير" الذي يبث عبر قناة الأهلي أنه يستطيع الدفاع بشكل جيد- على عكس ما يُروج عنه- مستشهدا بإيهاب جلال مدربه في مصر المقاصة.

"إيهاب جلال ورّانا أرقام وقالي أرقامك في الدفاع من أعلى الأرقام".. أحمد الشيخ يسلط الضوء على جانب آخر من مهاراته، فهل تعزز الأرقام ما قاله؟

الأدوار الدفاعية للشيخ مع المقاصة

شارك أحمد الشيخ مع المقاصة في 27 مباراة في بطولة الدوري المصري 2016-17 (24 بشكل أساسي و3 احتياطي)، وتُوج هدافا للمسابقة تحت قيادة إيهاب جلال برصيد 17 هدفا بعد خوض 2141 دقيقة لعب، قبل أن يلفت أنظار الأهلي لضمه في يوليو 2017.

التوهج الهجومي للشيخ مع المقاصة في ذلك الموسم صاحبه إجادة على المستوى الدفاعي أيضا، حيث كان يعتمد عليه إيهاب جلال في مركز الجناح الأيمن في أغلب المباريات مع إلزامه بالتراجع أثناء فقدان الكرة، بجانب بعض المواجهات التي لعبها كلاعب وسط وجناح أيسر.

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وفي الـ27 مباراة التي لعبها الشيخ مع المقاصة في موسمه الأفضل خلال مسيرته، اعترض اللاعب المنافسين لإبعاد الكُرة 38 مرة بمعدل (1.60) في المباراة الواحدة، كما قطع الكرة 19 مرة بمعدل (0.80)، وظهر تميزه في استعادتها قبل المنافسين برصيد 114 مرة، بمعدل (4.79).

173 كرة مشتركة فاز بها الشيخ في مبارياته مع المقاصة بمعدل مرتفع وصل إلى (7.27) في اللقاء الواحد.

ونجح الشيخ في الفوز في الصراعات الهوائية 18 مرة بمعدل (0.76)، وارتكب ما معدله 2.06 خطأ إداري (فاول) في كل مباراة، بإجمالي 49 أغلبهم في الثلث الهجومي عند فقد الكرة أو محاولة تعطيل هجمات المنافسين.

الأدوار الدفاعية للشيخ مع الأهلي

شارك أحمد الشيخ في 8 مباريات ببطولة الدوري المصري هذا الموسم 2019-20 تحت قيادة فايلر، الذي اعتمد عليه بشكل أساسي في 7 مباريات، ليدون اللاعب ظهوره في 551 دقيقة لعب.

اعترض الشيخ المنافسين لإبعاد الكُرة 18 مرة في الثماني مواجهات بمعدل (2.49) في الـ90 دقيقة، كما قطع الكرة 16 مرة بمعدل (2.61)، مقابل استعادتها قبل المنافسين 31 مرة بمعدل (5.06). وفاز صاحب الـ27 عاما بـ46 كرة مشتركة بمعدل 7.51 في المباراة الواحدة.

ونجح الشيخ في الفوز في الصراعات الهوائية مرة واحدة، ويرتكب ما معدله 2.29 خطأ إداري (فاول) في كل مباراة، بإجمالي 14 جميعهم في الثلث الهجومي عند فقد الكرة أو محاولة تعطيل هجمات المنافسين.