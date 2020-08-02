الخليج 365 يكشف كواليس اتفاق الأهلي مع مدرب أجنبي لقطاع الناشئين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي ورمضان حسن:

وصل الأهلي لاتفاق مع مدير فني أجنبي للعمل في قطاع الناشئين في الأهلي ليتبقى فقط بعض الرتوش لإعلان الصفقة.

محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي كان يرغب منذ توليه رئاسة النادي الأحمر في الاستعانة بـ "مستشار فني " لقطاع الناشئين لقيادة عملية التطوير ووضع تصور شامل لكي يستفيد النادي فنيا وماديا من قطاع الناشئين.

وفتح ملف المدرب الأجنبي لقطاع الناشئين مرة أخرى تقرر لجنة التخطيط بالأهلي وعلى رأسها خالد بيبو الذي تولى الملف التنفيذ تطوير فكرة "المستشار الفني ".

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ووفقا لمصدر مطلع لمصراوي فأن الأهلي توصل لاتفاق مع فريق عمل هولندي بالكامل لتولي "العمل الفني" داخل قطاع الناشئين ولكن بسبب ظروف تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) توقفت المفاوضات ليتجه الأهلي للخيار الثاني.

وتواصل الأهلي مع مدير فني أجنبي ووصل معه لاتفاق ليتبقى فقط الاعلان الرسمي الذي من المنتظر أن يكون بعد عيد الأضحي المبارك.

وأكد مصدر أخر أن المدرب الجديد سيعمل مديراً فنياً وليس مستشاراً فنياً حيث إن لجنة التخطيط تتولي ملف عملية التطوير ووضع التصور والخطط المختلفة على أن يتولى المدير الفني التنفيذ بعد الوصول لصورة نهائية وواضحة لفلسفة العمل.

ولا يتعارض تولي خالد بيبو عضو لجنة التخطيط لرئاسة قطاع الناشئين والمدير الفني الأجنبي حيث منصب الأول إدارياً ويشمل التنسيق بين المدرب الأجنبي ومجلس الإدارة ولجنة التخطيط بالإضافة إلى الإشراف على سير العمل وفق الخطط الموضوع.