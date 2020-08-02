مدرب لايبزيج: وصولنا لنهائي دوري الأبطال ممكن

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

رفض جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق لايبزج الألماني الكشف عما سيكون رد فعله حال الفوز مع الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال ناجلسمان في تصريحات لصحيفة "بيلد آم سونتاج" الألمانية اليوم الأحد : "لم أفكر بعد في أي شيء ، ولكنني قد أقوم بشيء مجنون".

ورغم هذا ، يرى ناجلسمان أن فريقه وفريق أتالانتا الإيطالي ، اللذين وصلا بالفعل لدور الثمانية في دوري الأبطال هذا الموسم ، ليسا مرشحين للفوز باللقب الثمين.

ويرى ناجلسمان أن فريق بايرن ميونخ الألماني بين المرشحين لإحراز اللقب هذا الموسم. وأعرب ناجلسمان عن اعتقاده بأن وصول فريقه إلى النهائي مع بايرن ميونخ يأتي في دائرة "الممكن" ، وقال : "الأمر يتوقف علينا الآن لتحقيق هذا. سنستعد لهذا أيضا".

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وفي حال فاز لايبزج بلقب البطولة ، التي ستقام أدوارها النهائية هذا العام في العاصمة البرتغالية لشبونة ، سيحصل ناجلسمان على مكافأة مالية كبيرة طبقا لبنود العقد مع لايبزج.

وقال ناجلسمان : "أعتقد أن هذا مطبق على الجميع. إذا لم يكن هذا البند موجودا ، فإنه يعني أنك تفاوضت بشكل سيئ".

ويلتقي لايبزج في دور الثمانية مع أتلتيكو مدريد الإسباني يوم 13 أغسطس الحالي في لشبونة.

وتستأنف بطولة دوري الأبطال فعالياتها بداية من يوم الجمعة المقبل ، وذلك بعد فترة توقف طويلة منذ مارس الماضي بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.