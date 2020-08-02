أرتيتا عن سقوط كأس من أوباميانج: لا يمتلك خبرة حصد البطولات

داعب مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، مهاجمه المتألق بيير أوباميانج، بعدما سقط من كأس الاتحاد الإنجليزي، اثناء الاحتفال بالتتويج على حساب تشيلسي، عقب الفوز عليه بهدفين مقابل هدف.

قال أرتيتا في تصريحاته عقب التتويج:" سقوط الكأس من يد أوباميانج؟ ربما لا يمتلك خبرة بحمل الألقاب، بإمكاننا جعله يعتاد على ذلك".

أضاف المدير الفني لفريق آرسنال: "موسم لا يصدق له، احتجنا اللاعبين

الكبار للظهور في مثل هذه اللقاء، بقاء أوباميانج، أنا متفائل به وأعتقد أنه يرغب بالبقاء".

و توج أرسنال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، ويعد نادي أرسنال الأكثر تتويجاً بكأس الاتحاد الإنجليزي برصيد 14 لقب، في حين يمتلك تشيلسي 9 ألقاب فقط.