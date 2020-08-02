كاف يستقر على مواعيد نصف النهائي ونهائي كأس الكونفيدرالية

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف على إقامة مباراتي نصف نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية يوم 22 سبتمبر في مدينتي الدار البيضاء والرباط، حيث يواجه فريق بيراميدز نظيره حوريا كوناكري الغيني، ويلتقينهضة بركان المغربي ومواطنه حسنية أغادير.
أكدت صحيفة "blade" المغربية أن الاتحاد الأفريقي استقر على إقامة مباراة النهائي يوم 27 سبتمبر المقبل في ملعب "مركب مولايعبد الله" بمدينة الرباط.
وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد الأفريقي رفض إجراء تعديلات في نظام المباريات المتبقية في كأس الكونفيدرالية، وأكد على خوضها من مباراة واحدة في نصف النهائي ومثلها في النهائي.
كما أكد الكاف إقامة المباريات في المغرب رغم احتجاج فريق حوريا كوناكري الغيني.
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