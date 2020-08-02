تشيلسي يفقد نجومه الثلاثة في مواجهة بايرن ميونخ بدوري الأبطال

تأكد غياب نجوم فريق تشيلسي الإنجليزي الثلاثة، كريستيان بوليسيتش، وأزبيليكويتا، وبيدرو، عن مواجهة الفريق أمام بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.
قال فرانك لامبارد، مدرب فريق تشيلسي، إن الثلاثيتعرضوا للإصابة خلال مباراة الفريق أمس السبت أمام آرسنال في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، لافتًا إلى أنه لا يعرف التشخيص الكامل للإصابة ولكنها عبارة عن إصابة في أوتار الركبة، يجب فحصهما خلال الأيام القليلة المقبلة.
من المقرر أن يواجه تشيلسي منافسه بايرن ميونخ يوم السبت المقبل في إياب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
كانت مباراة الذهاب شهدت فوز بايرن ميونخ خارج ملعبه بثلاثية نظيفة.
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