لافتة رائعة من لاعبي بورتو لـكاسياس خلال التتويج بالدوري البرتغالي

حرص لاعبو فريق بورتو البرتغالي على تكريم حارس الفريق، إيكر كاسياس، ذلك قبل رحيله عن صفوف الفريق، بمنحه كأس الدوري البرتغالي، من أجل رفعها، للمرة الأخيرة في مسيرته كلاعب.

ولم يشارك كاسياس في البطولة بسبب ظروفه الصحية، التي تعرض لها مسبقًا، حيث تعرض لوعكة صحية على

مستوى القلب العام الماضي بالتدريبات أبعدته عن الملاعب ودفعته لاتخاذ قرار نهائي باعتزال اللعبة.

وتوج نادي بورتو بكأس البرتغال بعدما تغلب على نظيره بنفيكا بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على

ملعب كويميرا، ضمن نهائي البطولة.يذكر أن نادي بورتو توج بلقب الدوري البرتغالي هذا الموسم بعدما جمع 82 نقطة وبفارق خمسة نقاط عن بنفيكا الذي يحل وصيفاً.

وقرر كاسياس الحارس التاريخي لريال مدريد قد العودة للملكي من جديد هذا الصيف، وأوضحت صحيفة "ماركا"، أن كاسياس سيعود كسفير ضمن الفريق الإداري لريال مدريد، حيث سيبدأ مشواره في الإداريات من ناديه السابق.