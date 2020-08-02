حرص لاعبو فريق بورتو البرتغالي على تكريم حارس الفريق، إيكر كاسياس، ذلك قبل رحيله عن صفوف الفريق، بمنحه كأس الدوري البرتغالي، من أجل رفعها، للمرة الأخيرة في مسيرته كلاعب.
ولم يشارك كاسياس في البطولة بسبب ظروفه الصحية، التي تعرض لها مسبقًا، حيث تعرض لوعكة صحية علىمستوى القلب العام الماضي بالتدريبات أبعدته عن الملاعب ودفعته لاتخاذ قرار نهائي باعتزال اللعبة.
وتوج نادي بورتو بكأس البرتغال بعدما تغلب على نظيره بنفيكا بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت علىملعب كويميرا، ضمن نهائي البطولة.
يذكر أن نادي بورتو توج بلقب الدوري البرتغالي هذا الموسم بعدما جمع 82 نقطة وبفارق خمسة نقاط عن بنفيكا الذي يحل وصيفاً.
وقرر كاسياس الحارس التاريخي لريال مدريد قد العودة للملكي من جديد هذا الصيف، وأوضحت صحيفة "ماركا"، أن كاسياس سيعود كسفير ضمن الفريق الإداري لريال مدريد، حيث سيبدأ مشواره في الإداريات من ناديه السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر لافتة رائعة من لاعبي بورتو لـكاسياس خلال التتويج بالدوري البرتغالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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