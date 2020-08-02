اتحاد الكرة يحتفل بعيد ميلاد حسن حمدي

احتفل الاتحاد المصري لكرة القدم بعيد ميلاد حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي السابق، الذي ولد في مثل هذا اليوم الثاني من أغسطس.

نشر اتحاد الكرة صورة لرئيس الأهلي السابق عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، كتب عليها: "في مثل

هذا اليوم ولد حسن حمدي مدافع الأهلي ورئيسه الأسبق الذي لعب للمنتخب الوطني في الفترة من 1969 و حتى 1978 وشارك معه في كأس الأمم الأفريقية 1976".