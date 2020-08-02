سكاي سبورتس: سمولينج سيعود إلى مانشستر يونايتد ولن يكمل مع روما

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن عودة كريس سمولينج مدافع فريق مانشستر يونايتد المعار صفوف نادي أي سي روما، إلى الشياطين الحُمر، بعد عدم توصل الناديين لإتفاق بشأن تمديد إعارته.
أضافت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، بأنروما ومانشستر يونايتد لم يتوصلا لاتفاق بشأن كريس سمولينج، اللاعب سيعود لمانشستر يونايتد، لافتة إلى ان اللاعب لن يكمل اليوروباليج مع نادي العاصمة، التي ستسكمل مواجهات دور ربع النهائي التي من المقرر لها يومي 16 و17 أغسطس.
ويستعد نادي روما لمواجهة إشبيلية في دور الـ16 من الدوري الأوروبي، والذي سيتم حسمه من مباراة واحدة على أرض محايد في ألمانيا في يوم 6 أغسطس القادم، وسيواجه المتأهل، الفريق الفائز من مباراة أولمبياكوس وولفرهامبتون.
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