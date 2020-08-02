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جريزمان وديمبلي يعودان لتدريبات برشلونة استعدادا لنابولي

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يشارك المهاجمان الفرنسيان أنطوان جريزمان وعثمان ديمبلي في التدريبات الجماعية لفريقهما الإسباني بعد تعافيهما من الإصابة قبل أيام من استئناف منافسات مسابقة الكروي. 

وأستأنف النادي الكتالوني تدريباته هذا الأسبوع استعداداً لمواجهة ضيفه نابولي الإيطالي السبت المقبل في إياب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال . 

طكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما. 

وتعرّض جريزمان لإصابة عضلية في فخذ الساق اليمنى خلال المباراة امام بلد الوليد في 11 يوليو في المرحلة ما قبل الأخيرة من الذي أحرز لقبه

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 بينما كان موسم ديمبلي أكثر تعقيدا، إذ تعرض

لإصابة في الفخذ الأيمن، وانتكس خلال التدريبات في الثالث من فبراير وخضع لعملية جراحية بفنلندا. 

ونشر النادي يوم عبر موقعه الإلكتروني، صورة للنجمين الفرنسيين مرفقة بعبارة الأخبار السارة اليوم تأتي من المهاجمين الفرنسيين عثمان ديمبلي وأنطوان جريزمان، اللذين شاركا في التدريبات مع المجموعة وأنهيا قسما منها. 

من غير المرجح أن يكون ديمبلي حاضرا أمام نابولي نظرا لفترة ابتعاده الطويل عن الملاعب. 

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