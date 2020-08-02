اتحاد الكرة يحتفل بذكرى ميلاد إبراهيم يوسف نجم مصر والزمالك

احتفى الاتحاد المصري لكرة بذكرى ميلاد نجم منتخب مصر ونادي الزمالك إبراهيم يوسف والذي ولد في مثل هذا اليوم . ونشر اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" صورة للغزال كتب عليها : "في مثل هذا اليوم ٢ أغسطس ١٩٥٩ ، ولد إبراهيم يوسف النجم الأسبق للمنتخب الوطني ونادي الزمالك والذي نال لقب أفضل "ليبرو" في كأس الأمم الأفريقية 1984، وثاني أفضل لاعب في أفريقيا 1984 وثالث أفضل لاعب في 1985 من مجلة فرانس فوتبول، واختير ضمن منتخب القرن العشرين لقارة أفريقيا، وشارك مع المنتخب في أوليمبياد لوس أنجلوس 84، والعضو الأسبق لمجلس إدارة اتحاد الكرة ونادي الزمالك، والذي توفي في ١١ يوليو ٢٠١٣". : "في مثل هذا اليوم ٢ أغسطس ١٩٥٩ ، ولد إبراهيم يوسف النجم الأسبق للمنتخب الوطني ونادي الزمالك والذي نال لقب أفضل "ليبرو" في كأس الأمم الأفريقية 1984، وثاني أفضل لاعب في أفريقيا 1984 وثالث أفضل لاعب في 1985 من مجلة فرانس فوتبول، واختير ضمن منتخب القرن العشرين لقارة أفريقيا، وشارك مع المنتخب في أوليمبياد لوس أنجلوس 84، والعضو الأسبق لمجلس إدارة اتحاد الكرة ونادي الزمالك، والذي توفي في ١١ يوليو ٢٠١٣".

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