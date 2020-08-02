اتحاد الكرة ينعى عزوز رفاعي

نعى الاتحاد المصري لكرة القدم الكابتن عزوز رفاعي، مدير الكرة بنادي أخميم بسوهاج، والموظف بفرع الاتحاد بسوهاج، ومراقب المباريات، الذي توفى مساء أمس. بفرع الاتحاد بسوهاج، ومراقب المباريات، الذي توفى مساء أمس. قدم مسؤولو اتحاد الكرة العزاء سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أسرته وذويه الصبر الجميل.

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