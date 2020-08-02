بشكتاش التركي يحسم موقف محمد النني

يسعى مسئولو نادي بشكتاش التركي لتمديد إعارة النجم المصري، محمد النني لاعب وسط الفريق، الذي رحل إلى فريقه الأصلي آرسنال عقب نهاية إعارته التي كانت لنهاية الموسم.
أوضحت صحيفة "milliyet" التركية، بأنه سيكون هناك جلسة قريبة خلال الأيام القليلة المقبلة، منأجل حسم مصير النني مع نادي بشكتاش.
أضافت الصحيفة، بأن المدير الفني لفريق بشكتاش، أكد لإدارة ناديه بـرغبته باستمرار النني مع الفريق لموسم آخر، لافتة إلى أن راتب اللاعب المصري ستكونعقبة إتمام المفاوضات.
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وتابعت، أن النني يملك عرضًا آخر من ناديٍ تركي، وهو طرابزون سبور للعب ضمن صفوفه بالموسم المقبل.
وقدم النني موسمًأ جيدًا مع صفوف بشكتاش، بعدما رحل إليه قادمًا من آرسنال، حيث عانى مع الجانرز من قلة المشاركة مع الفريق.
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