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رياضة | جيرارد: صلاح أعظم إفريقي لعب في الدوري الإنجليزي

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر جيرارد: صلاح أعظم إفريقي لعب في والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

خرج ستيفن جيرارد أسطورة ومدرب رينجرز الاسكتلندي، بتصريح مثير بعدما أكد أنّ نجمنا المصري محمد صلاح، هداف الريدز، أعظم لاعب إفريقي شارك في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وواصل صلاح مسلسل التألق للعام الثالث على التوالي مع ليفربول وسجّل 19 هدفًا، ليُساهم في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الأول مُنذ 30 عامًا.

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وقال جيرارد في تصريح مُقتضب نقلته شبكة "senego" الإفريقية: "مو صلاح؟ إنه أعظم لاعب إفريقي لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز".

 

صلاح مع ليفربول وتشيلسي خاض 121 مُباراة في البريميرليج، وسجّل 75 هدفًا، وقدم 33 تمريرة حاسمة.

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