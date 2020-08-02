رياضة | مصدر بالأهلى يكشف لـ"الخليج 365 الرياضي" حقيقة تولي تاكيس قطاع الناشئين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مصدر بالأهلى يكشف لـ"الخليج 365 الرياضي" حقيقة تولي تاكيس قطاع الناشئين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن حقيقة تولي اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني السابق لنادي وادي دجلة، قطاع الناشئين بالمرحلة المقبلة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، أن هناك بالفعل تخطيط لتولي مدير فني أجنبي قطاع الناشئين من أجل تطويره والإشراف عليه.

وأضاف: "حتى هذه اللحظة لم يتم الاستقرار على أي اسم لتولي قطاع الناشئين، وهناك مفاضلة بين أكثر من مدرب، سيتم تحديده خلال الساعات القليلة المقبلة".

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وتابع: "لم يتم الاتفاق مع تاكيس، هو من ضمن المرشحين ولكنه يأتي في الترتيب الثالث، والسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، سيمنح رأيه في هذا الملف".

واختتم: "الأهلي يناقش حتى الآن، عدد من السير الذاتية ويأتي في المقدمة مدرب برتغالي وأيضًا مدرب تشيكي، بجانب تاكيس مدرب دجلة السابق".

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، عن دخول تاكيس ضمن حسابات الإدارة في النادي الأهلي، لتولي المسئولية الفنية.