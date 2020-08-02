رياضة | فرمان من فايلر بشأن مصير بادجي في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فرمان من فايلر بشأن مصير بادجي في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر داخل النادي الأهلي بأن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، يرفض رحيل السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق نهاية الموسم.

وأضاف المصدر بأن المدرب السويسري متمسك باستمرار المهاجم السنغالي في صفوف الفريق الأحمر، ويرى بأنه لا يزال بحاجة إلى المزيد من الوقت للحكم عليه بشكل نهائي.

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وتابع المصدر بأن فايلر يرى بأن بادجي مهاجم مميز وسيتم الاعتماد عليه في تشكيل الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وأكمل المصدر بأن فايلر يرفض الحكم على المهاجم السنغالي بشكل نهائي في عدد المباريات التي شارك فيها ويفضل استمراره مع الفريق الأحمر.