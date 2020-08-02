رياضة | بورنموث يقرر فسخ عقد مدربه بالتراضي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بورنموث يقرر فسخ عقد مدربه بالتراضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر بورنموث فسخ عقد مدربه إيدي هاو بالتراضي بعد أيام قليلة من هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وأنهى نادي المدينة الجنوبية علاقته مع المدرب البالغ 42 عاما، بعدما أشرف على تدريبه في أكثر من 450 مباراة على مدى فترتين (2008-2011 و2012-2020).

كما أمضى المدافع السابق هاو، الغالبية العظمى من مسيرته كلاعب في صفوف بورنموث، ودافع عن ألوانه في أكثر من 300 مباراة في مختلف المسابقات، بحسب بيان النادي.

وتوجه مدرب الفريق الأحمر والأسود برسالة الى المشجعين جاء فيها: "بعدما أمضيت ما مجموعه 25 عاما مع النادي كلاعب ومدرب، هذا القرار المتخذ مع النادي، هو من أصعب القرارات التي كان علي اتخاذها".

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وتابع: "لكن، وعلى رغم أن المحبة والعاطفة اللتين أكنهما للنادي ستبقيان دائما، نعتبر أن الوقت هو المناسب لمضي النادي في اتجاه مختلف (...) لقد حرصت دائما على أن يصب كل قرار اتخذه كمدرب في صالح النادي ومشجعيه، وهذا (الرحيل) ليس مختلفا".

ونجح هاو في ولايته الثانية مع بورنموث، في ارتقاء الفريق درجتين خلال ثلاثة أعوام، بداية إلى الدرجة الأولى بعد عام من عودته، والثانية إلى الدوري الممتاز في 2015.

وأشاد الرئيس التنفيذي لبورنموث نيل بلايك بهاو، معتبرا أنه "بات مرادفا لنادي كرة القدم هذا، كلاعب ومدرب، وهذا أمر لن يتغير أبدا، هو ببساطة أسطورة في بورنموث بعدما ساهم في تغيير هوية هذا النادي وتاريخه".

وأكد أن القرار خضع لدراسة "مطولة" خلال الأيام الماضية و"جعلته أصعب، صداقتنا الشخصية الوثيقة".

وحل بورنموث في المركز الـ18 (بفارق نقطة واحدة فقط عن أستون فيلا صاحب أول مراكز الأمان)، وعودته إلى الـ"تشامبيونشيب" بعد 5 أعوام أمضاها في البريمرليغ.