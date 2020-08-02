رياضة | قائد الزمالك يهدد النادي بالرحيل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر قائد الزمالك يهدد النادي بالرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بدأ واحد من نجوم نادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية بالتهديد بالرحيل عن صفوف الفريق في نهاية الموسما الجاري.
وسيطرة حالة من الغضب على حازم إمام الظهير الأيمن وقائد نادي الزمالك بسبب تجاهله من قبل إدارة النادي وعدم حسم ملف تجديده حتى الآن مع الفريق الابيض.
وتواصل حازم إمام مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالقلعة البيضاء ليبلغه بغضه من تعامل الإدارة معه رغم أنه قائد الفريق.
وأكد حازم إمام على إمتلاكه لعرض من نادي الاتحاد السكندري لضمه في الصيف وقد يوافق عليه إذا لم يحسم نادي الزمالك ملف تجديد قبل نهاية الموسم الجاري.
وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن موافقته على تجديد عقد حازم إمام وعدم ممانعة النادي في تنفيذ مطالبه وهي الحصول عىل 7 مليون جنية كراتب في الموسم الواحد ولكن تراجع النادي عن هذا القرار بشكل مفاجئ وتم تجاهل اللاعب.