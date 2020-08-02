رياضة | "أزارو" يبعد الأهلي عن صفقة جديدة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "أزارو" يبعد الأهلي عن صفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على الاكتفاء باللاعبين الأجانب في قائمة الفريق بالموسم المقبل.

وجاءت تلك الخطوة بعد أن تم فسخ التعاقد بين الإتفاق السعودي والنجم المغربي وليد أزارو بسبب خلافات مادية.

عودة أزارو جاءت بمثابة إرباك لحسابات النادي الأهلي حيث أصبح الفريق يمتلك 6 لاعبين أجانب في قائمته وهم أزارو وجيرالدو وعلي معلول وجونيور أجايي وأليو ديانج وأليو بادجي.

الأجانب المتواجدون يمنعون إدارة الأهلي من التعاقد مع أي لاعب أجنبي جديد، وفي حال الاستغناء عن أي منهم ستكون القائمة متاحة للتعاقد مع لاعب مميز.