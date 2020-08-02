رياضة | أرتيتا يتحدث عن مستقبل أوباميانج مع آرسنال

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أرتيتا يتحدث عن مستقبل أوباميانج مع آرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب المدير الفني لآرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا، عن ثقته في بقاء النجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ مع الفريق بعد أن قاده للتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل أوباميانغ هدفي الفوز لآرسنال 2-1 على تشيلسي في المباراة النهائية التي جرت على إستاد ويمبلي.

وتوج آرسنال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الرابعة عشر في رقم قياسي غير مسبوق.

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وينتهي عقد أوباميانغ مع آرسنال في يونيو (حزيران) المقبل، وترددت أنباء عن رغبة عدة أندية في ضمه، لكن أرتيتا يتوقع بقاءه.

وقال أرتيتا: "إنه يعرف وجهة نظري به، نريد أن نبني الفريق من حوله، أعتقد أنه يرغب في البقاء، الأمر يتعلق بإتمام الاتفاق".

وأضاف: "لكني أعتقد أن هذه اللحظات ستساعده على اكتشاف وتصديق أننا نسير في المسار الصحيح وهو جزء كبير منه، إنه محبوب من كل شخص في النادي، أتمنى أن يستمر معنا، وأعتقد أنه سيفعل".