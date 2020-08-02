رياضة | تشيلسي يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة بايرن ميونخ

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تشيلسي يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة بايرن ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي عن إمكانية عدم لحاق كل من كريستيان بوليسيتش وسيزار أزبيليكويتا بمباراة بايرن ميونخ المقرر إقامتها يوم السبت القادم في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

أصيب اللاعبان وزميلهما الإسباني المخضرم بدرو سانشيز، خلال المباراة التي خسرها تشيلسي أمام آرسنال 1-2، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ولم يتحدد بعد حجم الإصابات العضلية التي تعرض لها كل من بوليسيتش، وأزبيليكويتا.

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ولكن لامبارد قال إن اللاعبين لن يكونا جاهزين على الأرجح لمباراة بايرن المقررة السبت المقبل.

وبالنسبة لبدرو، الذي يترك تشيلسي بنهاية فعاليات هذا الموسم، قد تصبح هذه هي المباراة الأخيرة له مع الفريق، في ظل خسارة تشيلسي 3-0 ذهاباً، وصعوبة فرصته في التأهل لدور الثمانية.

ويستضيف بايرن فريق تشيلسي السبت المقبل، في صراع على أحد مقاعد دور الثمانية للبطولة التي تستأنف نشاطها، بعد فترة توقف طويلة منذ مارس الماضي، بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد.