رياضة | طبيب الأهلي يكشف موعد عودة محمد محمود للتدريبات الجماعية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر طبيب الأهلي يكشف موعد عودة محمد محمود للتدريبات الجماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خالد محمود طبيب الفريق، عن موعد عودة محمد محمود لاعب الفريق، إلى التدريبات الجماعية.
وأكد الجهاز الطبي، أن محمد محمود بات يقترب بشكل كبير من العودة للتدريبات الجماعية، في غضون 10 أيام من الأيام، بعد تعافيه من الإصابة.
ويُنفذ اللاعب، برنامجه التأهيلي الأخير والذي وضعه له الجهاز الطبي للتعافي من إصابة الرباط الصليبي، والدخول في المباريات المقبلة.
وتعرض محمود، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع بداية الموسم الجاري، وخلال مشاركته في التدريبات فور العودة من إصابته الأولى.