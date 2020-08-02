رياضة | طبيب الأهلي يكشف موعد عودة محمد محمود للتدريبات الجماعية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر طبيب الأهلي يكشف موعد عودة محمد محمود للتدريبات الجماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خالد محمود طبيب الفريق، عن موعد عودة محمد محمود لاعب الفريق، إلى التدريبات الجماعية.

وأكد الجهاز الطبي، أن محمد محمود بات يقترب بشكل كبير من العودة للتدريبات الجماعية، في غضون 10 أيام من الأيام، بعد تعافيه من الإصابة.

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ويُنفذ اللاعب، برنامجه التأهيلي الأخير والذي وضعه له الجهاز الطبي للتعافي من إصابة الرباط الصليبي، والدخول في المباريات المقبلة.

وتعرض محمود، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع بداية الموسم الجاري، وخلال مشاركته في التدريبات فور العودة من إصابته الأولى.