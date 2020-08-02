الامارات | السهلاوي يكشف سبب إختيار صربيا مقرا لمعسكر منتخب الإمارات في أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن السهلاوي يكشف سبب إختيار صربيا مقرا لمعسكر منتخب الإمارات في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف النائب الثاني لرئيس اتحاد كرة القدم ، رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية يوسف حسين السهلاوي أن اختيار صربيا مقراً لإقامة المعسكرالخارجي للمنتخب في أوروبا خلال الفترة من الخامس حتى 23 الجاري جاء بعد التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة انطلاقاً من حرص اتحاد كرة القدم على التواصل الدائم والمستمر مع هذه الجهات إلى جانب توفر كل ما يحتاجه المنتخب من مقر إقامة وملاعب تدريب مناسبة ومطابقة للشروط التي يجب اتباعها خلال فترة التدريبات.

وقال يوسف حسين السهلاوي في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة إن مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي يحرص كل الحرص على توفير البيئة المناسبة لمنتخباتنا الوطنية خاصة المنتخب الأول الذي تنتظره مهمة ليست بالسهلة وتحتاج إلى تحضير مثالي من كافة النواحي البدنية والفنية والذهنية خاصة بعد فترة توقف استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر نتيجة جائحة كورونا .

وأشاد يوسف السهلاوي بالعمل الذي قام فيه أعضاء الجهاز الفني والإداري للمنتخب خلال فترة التجمع الأول بمدينة العين التي جاءت إيجابية جداً ومهمة بالنسبة لمدرب المنتخب بينتو الذي رسم صورته العامة عن اللاعبين وتعرف على إمكانياتهم عن قُرب .

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وكانت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية عقدت يوم الأربعاء الماضي اجتماعها الدوري عبر نظام الاتصال المرئي عن بُعد برئاسة يوسف حسين السهلاوي ،

وناقشت اللجنة وفقا للموقع الرسمي لاتحاد الكرة ، آخر الترتيبات الخاصة بمعسكر المنتخب الوطني في صربيا ، حيث أكدت حرصها على توفير كل مقومات النجاح للأبيض خلال الفترة المقبلة إلى جانب التنسيق مع الأمانة العامة التي قامت بدورها بالتواصل مع الجهات المختصة بالدولة لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالسفر وفقاً للبروتوكول المعتمد .

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