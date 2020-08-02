الامارات | رسالة توضيح من تركي آل الشيح بعد نقلة إلى العناية المركزة

شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة توضيح من تركي آل الشيح بعد نقلة إلى العناية المركزة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس نادي ألميريا الإسباني، رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ عن تحسن حالته الصحية عقب نقله إلى العناية المركزة بداعي تعرضه إلى وعكة صحية أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأميركية.

ونشر آل الشيخ تغريدة على حسابه في "تويتر" قائلاً إنه: "شكراً أنا بخير والحمد لله".

Advertisements

وكان تركي آل الشيخ قد تم نقله إلى إحدى وحدات العناية المركزة بالمستشفى الخاص التي يتلقى فيه العلاج بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، إذ أنه يعاني من صعوبة في التنفس وعدم انتظام في دقات القلب حسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وذكرت صحيفة اليوم السابع أن تركى آل الشيخ تعرض لحالة إغماء في الطائرة وبمجرد وصوله إلى نيويورك تم نقله على الفور إلى مستشفى "إن واي بي"، والتي كان يعالج فيها يناير الماضي بعد إجرائه عدة عمليات جراحية، وهو الآن تحت العلاج والملاحظة بالمستشفى لحين إفاقته، حتى استكمال شفائه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news