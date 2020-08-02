شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يفكر في التعاقد مع شمايكل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة صن الإنجليزية إن مانشستر يونايتد يفكر في انتداب الحارس كاسبر شمايكل ليكون بديلا لديفيد دي خيا الإسباني.

وأضافت الصحيفة أن إدارة اليونايتد تفكر في حارس بديل أو منافس لدي خيا ولا يكلف الكثير من الأموال، ورغم أن عقد شمايكل مع ليستر سيتي يمتد إلى 2023 إلى أن الحصول عليه أسهل وأرخص من ياك أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد وفقا للصحيفة، وتود أندية عديدة الحصول على خدمات الأخير منها تشيلسي.

وبدأ يونايتد البحث عن حارس مرمى إضافي بعد أخطاء لدي خيا كلفت الفريق في الموسم الحالي، لكن يبقى الأخير هو رقم 1 في فريق الشياطين الحمر.

وشمايكل هو نجل بيتر شمايكل الحارس الأسبق للدنمارك ومانشستر يونايتد.

لعب شمايكل الأب في يونايتد 8 مواسم توج خلالها بـ15 لقبا.

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