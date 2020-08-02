شكرا لقرائتكم خبر عن «كونتي» يهاجم إدارة إنتر ميلان: لم تدعمنا في مواجهة الانتقادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم أنطونيو كونتي مدرب فريق إنتر ميلان الإيطالي، إدارة النادي لأنها لم تدعمه هو واللاعبين في مواجهة الانتقادات حيث أكد على أن بعض أعضاء الإدارة انضموا لجبهة المنتقدين – على حد وصفه.

وقال كونتي في تصريحات للصحفيين بعد مباراة فريقه أمام أتلانتا في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي، إن العمل الذي قام به مع الفريق لم يتم تقديره على المستوى الجيد من جانب الإدارة، خاصة بعد أن انهى الموسم في المركز الثاني وبفارق نقطة واحدة عن فريق يوفنتوس الفائز باللقب.

وأكد أنه يريد أن يقابل رئيس النادي ولكنه في الصين حالياً، وذلك من أجل الحديث معه حول الأمور العالقة في النادي، خاصة فيما يتعلق بانضمام أعداد من أفراد الإدارة لجبهة المنتقدين.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها كونتي إدارة النادي الإيطالي، حيث سبق وأن هاجمها بسبب التخطيط السيئ، لأنها يجب عليها أن تبرم العديد من الصفقات في يناير من أجل الاستمرار في المنافسة على الألقاب.