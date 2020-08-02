شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة محمود فايز.. معسكر لمنتخب الإمارات استعدادًا لتصفيات المونديال وأمم آسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، غداً الإثنين، في معسكر مغلق بمدينة العين استعداداً للسفر إلى صربيا لإقامة معسكر خارجي للفترة من 5 إلى 23 أغسطس الجاري في إطار تحضيراته للمباريات المتبقية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

ويستضيف منتخبن الإمارات نظيره منتخب ماليزيا يوم 8 أكتوبر، على أن يغادر بعدها إلى جاكرتا لمواجهة منتخب إندونيسيا يوم 13 أكتوبر، فيما يلتقي تايلاند يوم 12 نوفمبر، وفيتنام يوم 17 من ذات الشهر.

واختار المدير الفني لمنتخب الإمارات الكولومبي خورخي لويس بينتو، ومساعده المصري، محمود فايز، 28 لاعباً للسفر والتواجد في المعسكر هم: خالد عيسى، على خصيف، محمد الشامسي، خالد السناني، محمد برغش، عبدالعزيز هيكل، سالم راشد، يوسف جابر، خليفة الحمادي، فارس جمعة، محمد أحمد، وليد عباس، إسماعيل أحمد، ماجد حسن، طارق أحمد، خميس إسماعيل، عبدالله رمضان، أحمد برمان، فابيو دي ليما، بندر الإحبابي، على صالح، خالد باوزير، خليل إبراهيم، عمر عبدالرحمن، خلفان مبارك، على مبخوت، سبيستيان تيغالي، أحمد خليل.