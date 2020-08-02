شكرا لقرائتكم الأهلي يوضح حقيقة التعاقد مع مدرب أجنبي لتولي قطاع الناشئين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة التعاقد مع مدرب أجنبي لتولي قطاع الناشئين بالنادي في التشكيل الجديد الموضوع من قبل خالد بيبو مدير قطاع الناشئين، وقال المصدر :"هناك بالفعل دراسة لهذا الملف ويتم بحث إمكانية التعاقد مع مدرب أجنبي ليصبح مسئولاً عن الأمور الفنية لفرق القطاعات المختلفة داخل القلعة الحمراء.

وعن إمكانية التعاقد مع تاكيس جونياس المدير الفني السابق لدجلة لتولي القطاع أكد المصدر أن المدرب اليوناني يملك سيرة ذاتيه جيدة ومعروف عنه الكفاءة إلا أن انضمامه للقطاع أمر صعب، خاصة وأنه مدير فني لفرق كبيرة وبالتالي فليس من السهل إقناعه بمهمة تولي مسئولية قطاع الناشئين الأحمر وبالتالي فأسمه ليس مطروحاً للتواجد في القطاع.

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وأضاف المصدر أن هناك بالفعل مفاوضات مع أكثر من مدرب أجنبي لتولي المسئولية الفنية للقطاع، إلا أنه في حالة عدم التوصل لاتفاق مع أياً منهم سيتم صرف النظر عن الفكرة لعدم الرغبة في التعاقد إلا مع مدرب يستطيع الإضافة لقطاع الناشئين ويساعد في تطويره.

ويعلن مسئولو الأهلي تشكيل قطاع الناشئين الجديد يوم الأربعاء المقبل بعد انتهاء خالد بيبو مدير القطاع من اعداد التصور النهائي له تمهيداً لعرضه على مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب لاعتماده بشكل رسمي لبدء العمل فوراً على تطوير القطاع واعادته لسابق عهده في توريد لاعبين بشكل مستمر لفريق الكرة الأول.

ويستعد خالد بيبو للإعلان عن تشكيل القطاع والأجهزة الفنية التي ستتولى الإدارة الفنية لفرق الشباب في الموسم الجديد، بعد توليه المسئولية خلفًا لفتحي مبروك، والذي انتقل لمنصب رئيس إدارة المواهب، ومن المقرر أن يكشف بيبو النقاب عن العديد من الإجراءات التي تهدف لتطوير قطاع الناشئين بالنادي، في الوقت الذي قام بعمل حصر لأبرز المواهب في القطاع لعمل عقود احتراف لهم للحفاظ عليهم ومنع رحيلهم دون موافقة النادي.