شكرا لقرائتكم وائل رياض نجم الأهلي السابق يحتفل بعيد ميلاده الـ38 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الأحد 2 أغسطس، وائل رياض شيتوس نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق ومدرب المنتخب الأولمبى بعيد ميلاده الـ38، حيث إنه من مواليد 1982، ونشر شيتوس صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام محتفلاً بعيد ميلاده وعلق عليها "النهاردة بتم 38 سنة ، عدي عليا ظروف كتير ومواقف كتير ، نجاح وانكسار وتألق وإخفاق معايا ومش معايا ، بس الفيصل في القصة والحكاية هي انك تبقي راضي ومش ساخط ، راضي بكل اللي ربنا كتبهولك ، مقتنع باللي انت فيه وعايز تكبر وتنجح ، تقابل ناس حلوة وتقابل ناس وحشة ، تتعلم وتتطور وتقع وتقوم تاني ، العبرة في الموضوع هي : إن الحمد لله علي كل حاجة ".

النهاردة بتم ٣٨ سنة ، عدي عليا ظروف كتير ومواقف كتير ، نجاح وانكسار وتألق وإخفاق معايا ومش معايا ، بس الفيصل في القصة والحكاية هي انك تبقي راضي ومش ساخط ، راضي بكل اللي ربنا كتبهولك ، مقتنع باللي انت فيه وعايز تكبر وتنجح ، تقابل ناس حلوة وتقابل ناس وحشة ، تتعلم وتتطور وتقع وتقوم تاني ، العبرة في الموضوع هي : إن الحمد لله علي كل حاجة ❤️

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انضم وائل رياض لصفوف ناشئى الأحمر فى موسم 98 /1999، وتم قيده بالفريق الأول فى موسم 2003 / 2004، وكانت مشاركته الأولى مع الفريق الأول أمام فريق سكة حديد سوهاج فى مسابقة الدورى الممتاز موسم 2000 / 2001، والتى انتهت بفوز الشياطين الحمر برباعية.

وتمتع صاحب الـ166 سم بالتسديدات والتمريرات القاتلة والتحركات والمهارات الفردية ، وبرز نجم شيتوس فى بطولة كأس العالم للشباب والتى استضافتها الأرجنتين فى 2001 وحقق خلالها الميدالية البرونزية، ومن بعدها البطولة الفرانكوفونية تحت القيادة الفنية لشوقى غريب.

وتزوج وائل رياض شيتوس، من ابنة الراحل ثابت البطل حارس مرمى الأهلى فى السبعينيات والثمانينيات، ومدير الكرة بالفريق الأول لسنوات طويلة.

كما تسببت الإصابات المتتالية لشيتوس فى إبعاده عن الأهلي ليلعب بعدها لأندية حرس الحدود والاتصالات والجونة بعد الرحيل عن الأهلى ليتجه للعمل الإعلامى ثم التدريب ، حيث يتواجد حاليا مدربا لمنتخب مصر الأوليمبي وحصل معهم على كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى أقيمت فى مصر خلال نوفمبر 2019 ، والتأهل لاوليمبياد طوكيو المقرر لها يوليو 2021.