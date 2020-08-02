شكرا لقرائتكم عقد قرآن دعاء الغباشى لاعبة طائرة الأهلى .. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفلت دعاء الغباشى لاعبة الكرة الطائرة الشاطئية بالنادى الأهلى بعقد قرانها على كريم مجدى مدرب اللعبة في القلعة الحمراء ، وذلك في جو عائلى اقتصر على أسرة العروسين فقط ، ونشرت اللاعبة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صور من عقد القران وعلقت عليها :" اللهم بارك لنا وبارك علينا العيد بقى عيدين ، لينشر العريس أيضا :" احلي ليالي العمر الليله ديه ..حببتي ونور عنيه بين اديه..ربنا يخليكي ليا يا دودو..وان شاء الله كل الايام الجيه فرحه وسعاده".



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كانت الأيام الماضية قد شهدت احتفال أكثر من لاعبة بخطوبتها مثل جيانا فاروق بطلة الكاراتيه ، وثريا محمد لاعبة كرة السلة بالاهلى أيضا .

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ظهرت دعاء الغباشى، بطل منتخب الطائرة الشاطئية والحاصلة على ذهبية دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت مؤخرا بالمغرب، فى المناهج الدراسية.

وأدرجت وزارة التعليم فقرة فى كتاب اللغة الإنجليزية للصف الأول الإعدادى تتحدث عن دعاء الغباشى، وصفاتها من حيث الطول والمستوى الرياضى، وجاء نصها كالتالى: "لاعبتى المفضلة النجمة دعاء الغباشى، لاعبة منتخب الطائرة، إنها طويلة جدا، حيث يبلغ طولها 180 سم، قوية، وسريعة، وتستطيع القفز لأعلى، ودودة، وتتميز بالابتسامة الكبيرة".

من جانبها عبرت دعاء الغباشى بطلة منتخب الطائرة الشاطئية عن سعادتها بعد ظهورها فى المناهج الدراسية، مؤكدة أن تلك الخطورة تمنحها دافعاً لتطوير مستواها ومضاعفة الجهد للتتويج بمزيد من البطولات .