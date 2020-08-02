نشر المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، أثناء تواجده في إحدى الملاهي الليلية بإمارة دبي، وتناوله للفواكه مع شرب الكحوليات.
وأثار فيديو بن شرقي غضبا شديدا عبر منصات التواصل الاجتماعي بين جماهير نادي الزمالك، الأمر الذي أدى إلى قيام اللاعب المغربي بحذف الفيديو سريعاً من حسابه.
ويتواجد بن شرقي ومواطنه محمد أوناجم خلال الفترة الحالية بإمارة دبي كمحطة ترانزيت، على أن يصلان إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة.
وكان الزمالك أعلن بالأمس عن وصول اللاعبان اليوم الأحد، عبر ترانزيت إلى دبي نظراً لعدم وجود رحلات مباشرة بين المغرب ومصر، وذلك بعد تعثر وصولهما طوال الفترة الماضية بسبب ظروف الطيران في بلادهما.
كانت هذه تفاصيل خبر أشرف بن شرقي ينشر فيديو داخل ملهى ليلي بدبي.. وجمهور الزمالك غاضب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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