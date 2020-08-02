شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: تاكيس جونياس ليس مطروحاً لتولى الإدارة الفنية لقطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بالنادى الأهلى حقيقة التعاقد مع مدرب أجنبى لتولى قطاع الناشئين بالنادى فى التشكيل الجديد الموضوع من قبل خالد بيبو مدير قطاع الناشئين، وقال المصدر، "هناك بالفعل دراسة لهذا الملف، ويتم بحث إمكانية التعاقد مع مدرب أجنبى ليصبح مسئولاً عن الأمور الفنية لفرق القطاعات المختلفة داخل القلعة الحمراء".

وعن إمكانية التعاقد مع تاكيس جونياس، المدير الفنى السابق لدجلة، لتولى القطاع، أكد المصدر أن المدرب اليونانى يملك سيرة ذاتية جيدة، ومعروف عنه الكفاءة، إلا أن انضمامه للقطاع أمر صعب، خاصة أنه مدير فنى لفرق كبيرة، وبالتالى فليس من السهل إقناعه بمهمة تولى مسئولية قطاع الناشئين الأحمر وبالتالى فاسمه ليس مطروحاً للتواجد فى القطاع.

وأضاف المصدر أن هناك بالفعل مفاوضات مع أكثر من مدرب أجنبى لتولى المسئولية الفنية للقطاع، إلا أنه فى حال عدم التوصل لاتفاق مع أى منهم سيتم صرف النظر عن الفكرة لعدم الرغبة فى التعاقد إلا مع مدرب يستطيع الإضافة لقطاع الناشئين ويساعد فى تطويره.

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ويعلن مسئولو الأهلى تشكيل قطاع الناشئين الجديد الأربعاء المقبل بعد انتهاء خالد بيبو مدير القطاع من إعداد التصور النهائى له تمهيداً لعرضه على مجلس إدارة النادى برئاسة محمود الخطيب لاعتماده بشكل رسمى لبدء العمل فوراً على تطوير القطاع وإعادته لسابق عهده فى توريد لاعبين بشكل مستمر لفريق الكرة الأول.

ويستعد خالد بيبو للإعلان عن تشكيل القطاع والأجهزة الفنية التى ستتولى الإدارة الفنية لفرق الشباب فى الموسم الجديد، بعد توليه المسئولية خلفًا لفتحى مبروك، والذى انتقل لمنصب رئيس إدارة المواهب، ومن المقرر أن يكشف بيبو النقاب عن العديد من الإجراءات التى تهدف لتطوير قطاع الناشئين بالنادي، فى الوقت الذى قام بعمل حصر لأبرز المواهب فى القطاع لعمل عقود احتراف لهم للحفاظ عليهم ومنع رحيلهم دون موافقة النادي.