شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يخطط كارتيرون لمباراة المصرى فى افتتاح الدورى بعد توقف كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود نادى الزمالك لاستئناف مباريات الدورى العام من جديد الخميس المقبل، عندما يلتقى المصرى البورسعيدى فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة والذى سيقام باستاد برج العرب فى الإسكندرية، بعد فترة توقف امتدت لـ147 يوماً منذ توقف النشاط الرياضى فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث يخطط كارتيرون المدير الفنى لنادى الزمالك، لحصد ثلاث نقاط ثمينة من أجل تحسين وضع الفريق الأبيض فى مسابقة الدورى بعد تراجعه إلى المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

معالجة أخطاء الوديات

يعمل كارتيرون على تطبيق خطة المباراة خلال التدريبات ومعالجة جميع الأخطاء التى ظهرت بالفريق خلال فترة التوقف الكروى والتى حرص كارتيرون على تسجيلها من خلال سلسلة المباريات الودية التى خاضها الفريق الأبيض أمام سموحة وبيراميدز ووادى دجلة وطنطا وطلائع الجيش، قبل إجازة عيد الأضحى المبارك التى حصل عليها اللاعبون أول أمس الجمعة، ثم عاد الفريق إلى تدريباته أمس السبت.

تجهيز طارق حامد

كشف جهاز الزمالك أن طارق حامد لاعب وسط الفريق سيكون جاهزاً لمواجهة المصرى، وكان باتريس كارتيرون قام باستبدال طارق حامد فى مباراة طلائع الجيش الأخيرة، ما جعل هناك شكوك حول إصابته، خاصة أنه تم استبداله فى ودية الفريق الأبيض أمام سموحة، لشكواه من إصابة فى العضلة الأمامية، ثم عاد للمشاركة بعد ذلك فى وديات الأبيض قبل استبداله أمام الطلائع ما أثار شكوكا حول موقفه من لقاء المصرى، ويقوم الجهاز الفنى للزمالك بتجهيز اللاعب من الناحية البدنية لقيادة وسط ملعب الفريق الأبيض فى مباراته المرتقبة.

إسلام جابر ورقة رابحة

ضمن إسلام جابر، جناح الزمالك، مقعداً أساسيًا فى تشكيلة الفريق الأبيض أمام المصرى البورسعيدى، وتألق إسلام جابر خلال مباريات الزمالك الودية التى أقيمت فى الفترة الأخيرة استعداداً للدوري، ليضمن مقعدا بتركيبة الفرنسى باتريس كارتيرون، بعدما كان بعيداً عن الحسابات الفنية، وهو ما يجعله ورقة رابحة في يد الفرنسي.

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منح الناشئين الفرصة بعد تألقهم

قد يمنح باتريس كارتيرون ناشئي القلعة البيضاء الفرصة للمشاركة والظهور فى المباريات الرسمية بعد حالة التألق التى شهدتها الفترة الماضية على مدار المباريات الودية التي خاضها الفارس الأبيض، وخاصة من جانب أسامة فيصل الذي سجل ثلاثة أهداف فى ودية وادى دجلة، وحسام أشرف الذى سجل هدفاً فى شباك وادي دجلة وآخر في شباك طنطا، وذلك بحسب سير لقاء المصرى المرتقب وامكانية إتاحة الفرصة من خلاله للناشئين.

تجهيز بديل بن شرقي

تأكد صعوبة لحاق الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبى الزمالك، بمواجهة الفريق الأبيض مع المصرى البورسعيدى، فى افتتاح منافسات مسابقة الدورى الممتاز، ويعود الثنائى المغربى، اليوم الأحد، بعد توصل إدارة الكرة بنادى الزمالك لحل أزمة العودة من المغرب من خلال دبى، نظراً لعدم وجود رحلة طيران مباشرة بين المغرب ومصر حيث تواجد الثنائى في مسقط رأسهما خلال فترة التوقف الكروى التى جاءت بسبب جائحة كورونا على أن يخضع الثنائى لفحوصات طبية شاملة ومسحة كورونا فور العودة إلى القاهرة، ويسعى كارتيرون لتجهيز بديل أشرف بن شرقي في مباراة المصري.