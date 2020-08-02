شكرا لقرائتكم خبر عن وائل رياض مدرب المنتخب الأولمبى يحتفل بعيد ميلاده الـ38 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل وائل رياض شيتوس، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق ومدرب المنتخب الأولمبى الحالى، اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ38، حيث إنه من مواليد 1982، ونشر شيتوس صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام محتفلاً بعيد ميلاده وعلق قائلا، "النهاردة بتم 38 سنة، عدى عليا ظروف كتير ومواقف كتير، نجاح وانكسار وتألق وإخفاق معايا ومش معايا، بس الفيصل فى القصة والحكاية هى إنك تبقى راضى ومش ساخط، راضي بكل اللى ربنا كتبهولك، مقتنع باللي انت فيه وعايز تكبر وتنجح ، تقابل ناس حلوة وتقابل ناس وحشة ، تتعلم وتتطور وتقع وتقوم تاني ، العبرة في الموضوع هي : إن الحمد لله علي كل حاجة ".

انضم وائل رياض لصفوف ناشئى الأحمر فى موسم 98 /1999، وتم قيده بالفريق الأول فى موسم 2003 / 2004، وكانت مشاركته الأولى مع الفريق الأول أمام فريق سكة حديد سوهاج فى مسابقة الدورى الممتاز موسم 2000 / 2001، والتى انتهت بفوز الشياطين الحمر برباعية.

وتمتع صاحب الـ166 سم بالتسديدات والتمريرات القاتلة والتحركات والمهارات الفردية ، وبرز نجم شيتوس فى بطولة كأس العالم للشباب والتى استضافتها الأرجنتين فى 2001 وحقق خلالها الميدالية البرونزية، ومن بعدها البطولة الفرانكوفونية تحت القيادة الفنية لشوقى غريب.

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وتزوج وائل رياض شيتوس، من ابنة الراحل ثابت البطل حارس مرمى الأهلى فى السبعينيات والثمانينيات، ومدير الكرة بالفريق الأول لسنوات طويلة.

كما تسببت الإصابات المتتالية لشيتوس فى إبعاده عن الأهلي ليلعب بعدها لأندية حرس الحدود والاتصالات والجونة بعد الرحيل عن الأهلى ليتجه للعمل الإعلامى ثم التدريب ، حيث يتواجد حاليا مدربا لمنتخب مصر الأوليمبي وحصل معهم على كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى أقيمت فى مصر خلال نوفمبر 2019 ، والتأهل لاوليمبياد طوكيو المقرر لها يوليو 2021.