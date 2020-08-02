شكرا لقرائتكم خبر عن شهاب الدين أحمد: الأهلى نادى القرن وفارق عن الزمالك بسنين ضوئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهاب الدين أحمد كان من العناصر الواعدة فى النادي الأهلي، ولا يمكن للجماهير الحمراء أن تنسى هدفه الشهير فى مرمى الاتحاد الليبى عام 2010 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والذى فتح المجال للأهلي للمرور إلى الدور ربع النهائي، تواصلنا معه لتسليط الضوء على أهم الملفات التي تشغل الوسط الكروي..

وقال شهاب الدين أحمد، لا أريد التحدث عن رحيلى عن النادي الأهلي الجميع يعرف الظروف التى رحلت فيها ولا أريد الحديث فى الأمر كثيرًا، بعد الرحيل عن الأهلي الأمر لم يكن سهلا على الإطلاق، انتقلت لطلائع الجيش لم أتكيف مع الأجواء، الخروج من الأهلي أثر فى كثيرًا، الأمر كان أشبه بالغيبوبة، بعد ذلك انتقلت للإنتاج الحربى وبدأت الأمور تكون أفضل.

وأضاف شهاب الدين أحمد، مانويل جوزيه ظلمنى خلال فترة قيادته للفريق، ووجوده أخرني كثيرا عن تحقيق العديد من أحلامي مع الأهلي واللعب في المنتخب الأول، فحينما جاء جوزيه كنت أشارك وبشكل أساسي مع الفريق إلا أن رؤيته الفنية أبعدتني عن الصورة تماماً وكنت قد خرجت من قطاع الناشئين بالأهلي للمشاركة أساسيا في صفوف الفريق الأول، وفجأة ومع رحيل البدري وجدت نفسي مستبعدًا من حسابات المدير الفني وقتها مانويل جوزيه.. وكنت أتلقى عدة عروض إلا أنه كان يرفض بحجة احتياجه لوجودي بالرغم من عدم إشراكي في المباريات.. لكن الحمد لله على كل حال". Advertisements

وأكد شهاب الدين أحمد أن هناك فرقا بين الأهلى في الزمالك في الإدارة والفكر والثقافة بسنين ضوئية، والأهلى طول عمره نظام يسير عليه وتشعر أن الزمالك مركز مع الأهلى أكثر من نفسه والمارد الأحمر يركز على نفسه والبطولات.