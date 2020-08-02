شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يوضح موقفه من عودة كهربا للدورى السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو النادي الأهلي موقفهم من السماح لمحمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق بالعودة للدوري السعودي، من خلال إعارته أو بيعه في الموسم الجديد، بعدما ارتبط اسمه بالانتقال لأكثر من نادٍ سعودى خلال الساعات الماضية، واعترف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي بأنه كانت هناك رغبة فى السماح لكهربا بالخروج معاراً فى الموسم الجديد، حال تلقيه عرضاً مناسباً خارج مصر، خاصة أنه لم يكن لاعباً أساسياً ومحورياً فى تفكير السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي للفريق، وشدد المصدر فى الوقت ذاته على أن النظرة لكهربا تغيرت بشكل كبير مؤخراً، خاصة بعد تألقه فى المباريات الودية التى خاضها الأهلى أمام سموحة والجونة ليصبح واحداً من أهم اللاعبين الذين ينوى فايلر الاعتماد عليهم الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر، أن فايلر أوصى بتدخل الإدارة لرفع أو تخفيف عقوبة الإيقاف المحلي عن كهربا تمهيداً للاستعانة به فى مباريات بطولة الدوري العام، ومن ثم الاعتماد عليه فى نهائيات بطولة دورى أبطال أفريقيا نظراً للحاجة لخدماته.

كانت صحيفة "مكة" كشفت عن دخول نادي النصر، في مفاوضات جادة مع محمود كهربا، وكشفت الصحيفة، أن اللاعب سيعود بشكل مؤكد إلى الدوري السعودي للمحترفين مجددًا، بعد أن لعب فيه عامين، في الفترة من 2016 إلى 2018، وكان كهربا شارك في 53 مباراة رسمية مع الاتحاد، سجل خلالها 24 هدفًا، وصنع 9 آخرين، وقاد الفريق للتتويج بثنائي كأس ولي العهد وكأس خادم الحرمين الشريفين.

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وأكدت مصادر «مكة» أن محمود عبدالمنعم «كهربا» سيعود إلى الدوري السعودي خلال الموسم المقبل، عبر بوابة النصر، حيث يتوقع أن يلحق بعبدالفتاح عسيري الذي يعد أحدث صفقات النادي العاصمي، وأفصح أحمد يحيى وكيل أعمال اللاعب إلى المقربين منه، أن اللاعب يملك عرضا جادا من نادي عاصمي، تم إرجاؤه إلى بداية الموسم المقبل، حيث يرتبط بعقد رسمي مع الأهلي، ويواجه عقوبة الإيقاف المحلي في الوقت الحالي.