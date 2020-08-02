شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن تشكيل قطاع الناشئين الجديد الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلن مسئولو النادى الأهلى تشكيل قطاع الناشئين الجديد الأربعاء المقبل، بعد انتهاء خالد بيبو مدير القطاع من إعداد التصور النهائى تمهيداً لعرضه على مجلس إدارة النادى برئاسة محمود الخطيب لاعتماده بشكل رسمى، وبدء العمل فوراً على تطوير القطاع وإعادته لسابق عهده، من خلال توريد لاعبين بشكل مستمر لفريق الكرة الأول.

ويستعد خالد بيبو لإعلان تشكيل القطاع والأجهزة الفنية التى ستتولى الإدارة الفنية لفرق الشباب فى الموسم الجديد، بعد توليه المسئولية خلفًا لفتحى مبروك، والذى انتقل لمنصب رئيس إدارة المواهب، ومن المقرر أن يكشف بيبو النقاب عن العديد من الإجراءات التى تهدف لتطوير قطاع الناشئين بالنادى، فى الوقت الذى قام بعمل حصر لأبرز المواهب فى القطاع لعمل عقود احتراف لهم للحفاظ عليهم ومنع رحيلهم دون موافقة النادي.

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وبدأ بيبو بمحمد شكرى ظهير أيسر فريق الشباب بعد تألقه اللافت فى مواجهة سموحة الودية التى أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة مؤخراً، وانتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة ومن بعدها مواجهة الجونة التى حسمها الفريق الأحمر بنتيجة 5/2، وجاء تصعيد محمد شكرى بتوصية من خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين ليتم استدعاؤه للتدريب مع الفريق الأول خلال الفترة الماضية لينال إعجاب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

فى الوقت الذى استقر فايلر بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).