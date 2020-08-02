شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يواجه إنبي وديًا استعدادًا لاستكمال الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، مباراة ودية، في الخامسة مساء اليوم الأحد أمام نظيره فريق إنبي، على ملعب بتروسبورت، وذلك في إطار تحضيرات الفريقين لاستكمال منافسات الدوري الممتاز.

وكان فريق المقاصة قد أدي سلسلة من المباريات الودية بدأها بمواجهة فريقي طلائع الجيش وبيراميدز، كما خاض الفريق 3 مباريات ودية أخرى أحدهم أمام فريق نادي مصر بجانب لقاءين آخرين أمام فريق الإسماعيلي، وذلك على هامش معسكره الأخير الذي أقيم بمدينة الإسماعيلية.

واستأنف فريق المقاصة مساء أمس، تدريباته على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفني للفريق، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون على مدار يومين، عقب نهاية معسكر الفريق في الإسماعيلية.

ويستعد المقاصة لمواجهة أسوان يوم 9 أغسطس الجاري، باستاد المقاولون العرب، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 18 للدوري.