شكرا لقرائتكم شاهد.. أحمد بيكهام نجم المنتخب الأولمبي يحتفل بزفافه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل أحمد رمضان بيكهام، لاعب فريق وادي دجلة ومنتخب مصر الأولمبي، بزفافه، ونشر بيكهام صوراً عبر حسابه الشخصي على انستجرام جمعته بزوجته، حيث استغل بيكهام فرصة توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا للاحتفال بالزفاف، قبل العودة لاستئناف مسابقة الدوري العام، في السادس من أغسطس الجاري، بعد فترة توقف دامت لـ 147 يوماً منذ مارس الماضي.

في سياق آخر، أكد محمد عبدالواحد، المدرب العام لفريق وادي دجلة، أن الأهلي لم يرسل أى عروض رسمية للتعاقد مع أحمد رمضان بيكهام، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني سيبحث إمكانية استعارة ثنائي الأهلي محمد شريف ومحمد محمود بالموسم المقبل، وقال عبد الواحد فى تصريحات سابقة " محمد محمود لاعب كبير، وقد نفكر فى استعارته خلال الموسم المقبل، وهو إضافة كبيرة، وأيضا محمد شريف لاعب جيد، نتمني استعارة الثنائى".

وأضاف عبد الواحد، "لم يصلنا عروض رسمية من الأهلي أو الزمالك لضم أحمد رمضان بيكهام، وهو لاعب كبير، ويستحق اللعب لنادى كبير" ، و"بيكهام قادر على اللعب لأحد الأندية الكبيرة في مصر، وبالتأكيد فهو يميل للعب للأهلي".

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وأضاف عبد الواحد، "وادى دجلة يوافق على رحيل اللاعبين في حالة وصول عروض جيدة، وهناك أسماء عديدة انتقلت لأندية آخرى مثل أحمد زيزو ومحمد محمود ومحمد شريف وغيرهم".

وعن ودية الزمالك، وقال عبد الواحد، "مواجهة الزمالك الودية كانت مهمة للوقوف على الأخطاء بعد توقف الدوري لفترة طويلة، دفعنا بعدد من اللاعبين الناشئين، في مواجهة فريق كبير".

وأضاف، "نريد الوقوف على الحالة البدنية للاعبي دجلة، وظهر بعض اللاعبين بشكل جيد، رغم الخسارة برباعية لكن تم الاستفادة من تلك المباراة والوقوف على مستوى بعض اللاعبين" ، و أنه تم مشاركة 9 لاعبين ناشئين فى تشكيلة دجلة، أمام الزمالك، والطبيعي لا يستطيعوا مجاراة الزمالك، خاصة في الشوط الأخير من المباراة.

وتابع مدرب دجلة، "المدرب اليوناني كان راضيا عن الأداء يريد تجربة جميع اللاعبين، ولم ينظر إلى نتيجة المباراة، ويريد التعرف على مستويات اللاعبين قبل استئناف الدوري.