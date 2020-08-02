شكرا لقرائتكم الأهلي يعلن تشكيل قطاع الناشئين الجديد الأربعاء المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعلن مسئولو النادي الأهلي تشكيل قطاع الناشئين الجديد يوم الأربعاء المقبل، بعد انتهاء خالد بيبو مدير القطاع من إعداد التصور النهائي له تمهيداً لعرضه على مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب لاعتماده بشكل رسمي، ولبدء العمل فوراً على تطوير القطاع واعادته لسابق عهده، من خلال توريد لاعبين بشكل مستمر لفريق الكرة الأول.

ويستعد خالد بيبو للإعلان عن تشكيل القطاع والأجهزة الفنية التي ستتولى الإدارة الفنية لفرق الشباب في الموسم الجديد، بعد توليه المسئولية خلفًا لفتحي مبروك، والذي انتقل لمنصب رئيس إدارة المواهب، ومن المقرر أن يكشف بيبو النقاب عن العديد من الإجراءات التي تهدف لتطوير قطاع الناشئين بالنادي، في الوقت الذي قام بعمل حصر لأبرز المواهب في القطاع لعمل عقود احتراف لهم للحفاظ عليهم ومنع رحيلهم دون موافقة النادي.

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وبدأ بيبو بمحمد شكري ظهير أيسر فريق الشباب بعد تألقه اللافت في مواجهة سموحة الودية التي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة مؤخراً، وانتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة ومن بعدها مواجهة الجونة التي حسمها الفريق الأحمر بنتيجة 5/2، وجاء تصعيد محمد شكري بتوصية من خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين ليتم استدعاؤه للتدريب مع الفريق الأول خلال الفترة الماضية لينال إعجاب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).