شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. كهربا يبدأ رحلته مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 2 أغسطس 2015 انضم محمود عبد المنعم كهربا لصفوف نادى الزمالك ليبدأ رحلة مع القلعة البيضاء انتهت بالانتقال للأهلى ، وبدأ كهربا مسيرته الكروية داخل صفوف القلعة الحمراء، واستمر مع ناشئي الفريق لمدة 5 سنوات لعب خلالها 20 مباراة، وتمكن من إحراز 36 هدفا، قبل أن يرحل من الأهلي عام 2011.

عقب الرحيل عن ناشئي الأهلي، انضم كهربا إلى صفوف فريق إنبي، ولعب معهم 35 مباراة خلال الفترة ما بين 2011 و2013، وموسم 2014 /2015، في الدوري وكأس مصر أحرز فيها 8 أهداف وصنع هدفين.

خلال فترة مشاركته مع إنبي، خاض فترة احتراف قصيرة على سبيل الإعارة مع نادي لوزيرن السويسري، من أغسطس 2013 إلى مايو 2014، وشارك في 19 مباراة أحرز 7 أهداف وصنع هدفا واحدا.

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وفي يوليو 2014، خاض كهربا فترة إعارة أخرى في الدوري السويسري ولكن هذه المرة مع نادي جراسهوبرز، خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2014، ولعب 17 مباراة وأحرز هدفين وصنع مثلهما.

وفي 2 أغسطس من عام 2015، انضم كهربا إلى صفوف نادي الزمالك حيث شارك مع الأبيض في 68 مباراة أحرز خلالها 25 هدفا وصنع 19 هدفا، خلال ولايتين في القلعة البيضاء، تخللهما تجربة احتراف على سبيل الإعارة في اتحاد جدة السعودي لمدة موسمين من أغسطس 2016 حتى مايو 2018، شارك خلالهم مع الفريق السعودي في 53 مباراة وأحرز 24 هدفا وصنع 9 غيرها.

دخل كهربا في أزمة كبيرة مع نادى الزمالك في نهاية الموسم الماضى ، قبل مواجهة الأهلي في الدور الأول التي أقيمت في شهر مارس الماضي، بسبب تجديد تعاقده والمقابل المادى، وهو ما جعل اللاعب يفسخ عقده مستندًا على عدم قانونية توثيق العقد واستخراج بطاقة مؤقتة لحين الفصل في الشكوى .

توج محمود "كهربا" بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز مع الزمالك موسم 2014-2015، كما حصل مع الفريق على بطولة كأس مصر "مرتين" موسمي 2014-2015 و2015-2016، كما توج مع الزمالك بكأس الكونفيدرالية الإفريقية الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخ النادي.