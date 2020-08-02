شكرا لقرائتكم الأهلي يكشف عن موقفه من السماح لـ كهربا بالعودة للدوري السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح مسئولو النادي الأهلي موقفهم من السماح لمحمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق بالعودة للدوري السعودي، من خلال إعارته أو بيعه في الموسم الجديد ، بعد أن ارتبط أسمه بالانتقال لأكثر من نادي سعودي خلال الساعات الماضية، وأعترف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أنه كان هناك رغبة في السماح لفايلر بالخروج معاراً في الموسم الجديد حال تلقيه عرضاً مناسباً خارج مصر، خاصة وأنه لم يكن لاعباً أساسياً ومحورياً في تفكير السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي للفريق، إلا أن المصدر شدد في الوقت ذاته أن النظرة لكهربا تغيرت بشكل كبير مؤخراً خاصة بعد تألقه في المباريات الودية التي خاضها الفريق أمام سموحة والجونة ليصبح واحد من أهم اللاعبين الذي ينوي فايلر الاعتماد عليهم.

وأضاف المصدر أن فايلر أوصى بتدخل الإدارة لرفع أو تخفيف عقوبة الإيقاف المحلي عن كهربا تمهيداً للاستعانة به في مباريات بطولة الدوري العام ومن ثم الاعتماد عليه في نهائيات بطولة دوري أبطال افريقيا نظراً للحاجة لخدماته.

Advertisements

كانت صحيفة "مكة" كشفت عن دخول نادي النصر، في مفاوضات جادة مع محمود كهربا، وكشفت الصحيفة، أن اللاعب سيعود بشكل مؤكد إلى الدوري السعودي للمحترفين مجددًا، بعد أن لعب فيه عامين، في الفترة من 2016 إلى 2018، وكان كهربا شارك في 53 مباراة رسمية مع الاتحاد، سجل خلالها 24 هدفًا، وصنع 9 آخرين، وقاد الفريق للتتويج بثنائي كأس ولي العهد وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وأكدت مصادر «مكة» أن محمود عبدالمنعم «كهربا» سيعود إلى الدوري السعودي خلال الموسم المقبل، عبر بوابة النصر، حيث يتوقع أن يلحق بعبدالفتاح عسيري الذي يعد أحدث صفقات النادي العاصمي، وأفصح أحمد يحيى وكيل أعمال اللاعب إلى المقربين منه، أن اللاعب يملك عرضا جادا من نادي عاصمي، تم إرجاؤه إلى بداية الموسم المقبل، حيث يرتبط بعقد رسمي مع الأهلي، ويواجه عقوبة الإيقاف المحلي في الوقت الحالي.