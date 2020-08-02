شكرا لقرائتكم شيكابالا ينشر صورة برفقة الأسطورة الهولندى كلارنس سيدورف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد نادي الزمالك ، صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، جمعته بالنجم الهولندى السابق كلارنس سيدورف، لاعب أياكس الهولندى، إنتر ميلان، ريال مدريد، وميلان الأسبق .

وخاض سيدورف 875 مباراة في مختلف البطولات التي شارك فيها مع الأندية نجح خلالها في تسجيل 128 هدفا، وتوج بـ20 لقبا متنوعا، كما سجل ظهوره في 87 مباراة دولية مع المنتخب الهولندى أحرز فيها 11 هدفا.

شيكابالا

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وتوج سيدورف مع أياكس بلقب الدوري الهولندي مرتين، ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى لقبى كأس هولندا وكأس السوبر الهولندي، ثم حصد 4 ألقاب مع ريال مدريد هي: دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني، كأس السوبر الإسباني، وكأس إنتر كونتينينتال.

وجاءت اللحظات الأبرز في مسيرة النجم الهولندي عندما ارتدى قميص ميلان الإيطالى وتوج معه بتسعة ألقاب هي: الدوري الإيطالي مرتين، دوري أبطال أوروبا مرتين، كأس إيطاليا، كأس السوبر الإيطالي مرتين، كأس العالم للأندية، كأس السوبر الأوروبى، كما فاز سيدورف بلقبين مع فريق بوتافوجو البرازيلي الذى أنهى فيه مسيرته الكروية.

ومن أبرز الأرقام القياسية التي حققها سيدورف في عالم كرة القدم، أنه اللاعب الوحيد في تاريخ دوري أبطال أوروبا الذى يتوج باللقب مع 3 أندية مختلفة، بواقع مرة مع أياكس أمستردام 1996، وأخرى مع ريال مدريد 1998، بجانب مرتين مع ميلان 2003 و2007.

وبدأ سيدورف مسيرته التدريبية مع ميلان الإيطالى في عام 2014، ثم انتقل لتدريب فريق شينزين الصينى في عام 2016، وبعدما قاد ديبورتيفو لاكورونيا الإسبانى واستمر معه 3 أشهر فقط، قبل أن يخوض تجربته الأولى مع المنتخبات وتحديدا المنتخب الكاميرونى بين عامي 2018 و2019.