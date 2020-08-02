شوبير يعلن تعيين مدير فني أجنبي لقطاع الناشئين بالأهلي.. هل يتم الاستعانة باليوناني بتاكيس جونياس؟

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قرر تعيين مدير فني أجنبي لقطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، ضمن خطة تطوير القطاع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن الأهلي بصدد تعيين مدير فني أجنبي لقطاع الناشئين قائلاً: “‏مدير فني أجنبي لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي.. الإعلان الرسمي خلال أيام.. هل تعود تجربة الهولندي كورڤر الرائعة؟”.

كشفت مصادر بالنادي الأهلي أن لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء قد عرضت على المدير الفني السابق لنادي وادي دجلة تاكيس جونياس تولي منصب المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين.

وسبق وأعلن مجلس إدارة القلعة الحمراء، تعيين خالد بيبو في منصب مدير قطاع الناشئين بالنادي، بدلا من فتحي مبروك الذي تولي منصب مديرا لإدارة المواهب.