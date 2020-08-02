الدوري الأميركي: لاوري يقود رابتورز للتغلب على ليكرز

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لوس انجليس: قاد كايل لاوري فريقه تورونتو رابتورز حامل اللقب، للتغلب بنتيجة 107-92 على لوس أنجليس ليكرز، أحد أبرز المرشحين للتتويج بطلا لهذا الموسم، ضمن مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين السبت.

وأنهى لاوري اللقاء مع 33 نقطة و14 متابعة، بنقطة أقل من مجموع ما سجله نجما ليكرز ليبرون جيمس (20 نقطة و10 متابعات) وأنطوني ديفيس (14 نقطة)، في المباراة التي أقيمت خلف أبواب موصدة في مجمع ديزني وورلد بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا.

وبدأ تورونتو مباراة السبت بقوة، وتقدم بنتيجة 13-صفر في الربع الأول.واحتاج ليكرز الى 4:51 دقائق لتسجيل نقطته الأولى، وهي أطول فترة دون نقاط هذا الموسم.

وعاد ليكرز تدريجيا وعادل الأرقام في الربع الثاني، وتقدم بفارق ست نقاط في مطلع الثالث. لكن هذا الفارق كان الأكبر الذي تمكن لوس أنجليس من تحقيقه طوال المباراة، اذ عاد الفريق الكندي لفرض أفضليته في الربع الأخير الذي أمضى جيمس جزءا منه على مقاعد البدلاء.

ووسع تورونتو الفارق الى 16 نقطة في الدقائق الأخيرة.

وكانت هذه المباراة الأبرز في اليوم الثالث من استئناف منافسات الدوري، بعد تعليقها في مارس الماضي بسبب "كوفيد-19"، قبل استكمالها هذا الأسبوع وفق صيغة معدلة في "فقاعة" أورلاندو، وبمشاركة 22 فريقا من أصل 30 هي عدد فرق الـ"ان بي ايه".

وجمعت المباراة بين فريقين يعدان من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب. فليكرز يتصدر ترتيب المنطقة الغربية برصيد 50 فوزا من 65 مباراة، بينما يحتل تورونتو، مع 47 فوزا و18 خسارة، المركز الثاني في الشرقية خلف ميلووكي باكس، صاحب أفضل سجل في الدوري لموسم 2019-2020.

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وكان لاوري الأفضل مع 33 نقطة و14 متابعة وست تمريرات حاسمة، بينما أضاف زميله أو جي انطوني 23 نقطة، والكاميروني باسكال سياكام 15 نقطة وتسع متابعات لصالح تورونتو.

في المقابل، كان جيمس، أفضل لاعب في الدوري أربع مرات، الأبرز في ليكرز مع 20 نقطة وعشر متابعات وخمس تمريرات، بينما أضاف كايل كوزما 16 نقطة، وديفيس 14 نقطة وست متابعات.

ويخوض رابتورز هذا الموسم في غياب المساهم الأكبر بلقب 2018-2019، لاعبه السابق كواهي لينارد المنتقل الى لوس أنجليس كليبيرز، أحد المنافسين المحتملين أيضا على اللقب.

وحقق كليبيرز السبت فوزا كبيرا على نيو أورليانز بيليكانز بنتيجة 126-103، كان نصيب لينارد منها 24 نقطة.

وعزز كليبيرز مركزه الثاني في المنطقة الغربية، بعدما حقق فوزه الـ45 (مقابل 21 خسارة)، لاسيما بفضل بول جورج الذي أنهى اللقاء مع 28 نقطة، بينما ساهم ريدجي جاكسون بـ15 نقطة مع ثماني متابعات.

وفي حين ضمن كليبيرز تأهله الى الأدوار الاقصائية "بلاي أوف" التي تنطلق في 17 أغسطس، لا يزال بيليكانز من ضمن المنافسين على آخر بطاقتي تأهل (من ثمانٍ) عن المنطقة الغربية، لكنه تراجع الى المركز الثاني عشر بعد تلقيه السبت خسارته الـ38 في 66 مباراة.

وفي بقية المباريات، تغلب انديانا بايسرز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 127 - 121، وميامي هيت على دنفر ناغتس 125-105.